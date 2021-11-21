Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Fatih Yayla
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Gürkan Kadir Uz)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Oğulcan Yatgın (Ahmet Tümer, İzzet Ünver, Burak Mert, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar)
Setler: 17-25, 26-24, 23-25, 19-25
Süre: 139 dakika (30, 35, 39, 35)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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