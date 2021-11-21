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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

21.11.2021 19:01
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Yavuz Akdemir, Fatih YaylaYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Gürkan Kadir Uz)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Metin...

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Fatih Yayla

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Gürkan Kadir Uz)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Oğulcan Yatgın (Ahmet Tümer, İzzet Ünver, Burak Mert, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar)

Setler: 17-25, 26-24, 23-25, 19-25

Süre: 139 dakika (30, 35, 39, 35)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Mustafa Kemal Atatürk, Efeler Ligi, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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