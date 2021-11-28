Afyon Belediye, Ziraat Bankkart'a mağlup oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi 10. haftasında Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.

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