Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Tolgacan Dinçer
Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)
Arkas Spor: Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Lagumdzija, Mc Donnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Butuhan Avcı, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş)
Setler: 21-25, 23-25, 25-16, 25-20, 18-16
Süre: 145 dakika (29, 32, 25, 31, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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