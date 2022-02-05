Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Done, Caner Ergül, Furkan Aydın, Vucicevic)

Bingöl Solhanspor: Onur Çukur, Doardo, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Uğur Kılınç, Celalettin Fedakar, Alper Omurca)

Setler: 25-17, 25-16, 25-11

Süre: 69 dakika (24, 24, 21)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

Ligde Halkbank, Bingöl Solanspor'u 3-0 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 51'e çıkartarak en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 5'te tuttu.

Karşılama sonunda değerlendirmelerde bulunan smaçör Abdullah Çam, 18 maçta 18 galibiyet aldıkları için kıvanç duyduğunu belirterek, "Önümüzde geride bıraktığımız kadar zor bir dönem var. Çarşamba, perşembe Challenge Kupası, cumartesi lig maçı ve kayıpsız geçtik. Gelinen bu nokta çalışmanın, birlik ve beraberliğin sonucu. Bunu bildiğimizden, idmanlarda dikkatli ve gayretliyiz. Sahada da bunun ödülünü alıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak konsantrasyonumuzu yitirmeden devam etmek istiyoruz. " diye konuştu.