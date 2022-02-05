Üye Girişi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.02.2022 21:36
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Hakkı Demiralay, Zafer ÖzmenAvşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Yusuf Eken, İlker Esin, Mehmet Almaz)Spor Toto: Mert Matiç,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Zafer Özmen

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Yusuf Eken, İlker Esin, Mehmet Almaz)

Spor Toto: Mert Matiç, Tennefos, Morteza, Çağatay Durmaz, Paul, Baturalp Burak Güngör, (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 18-25, 20-25, 25-23, 27-29

Süre: 124 dakika (26, 28, 32, 38)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-1 yendi.

YORUMLAR
500

Spor Toto, Sigorta, Afyon, Maden, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:32 Gürsel Tekin'den "Niye Çırağan Sarayı'nda evlendin" eleştirilerine yanıt: Sade bir nikahtı!
21:31 Eski milli yüzücüden çirkin paylaşım! Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenince "20 tencere helva yaptım" dedi
19:05 Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
20:47 Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:26 Cinnet geçiren damat dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi: 1'i ağır 3 yaralı
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 21:43:46. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement