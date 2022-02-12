Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Halil İbrahim Kurt, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Onur Çukur)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Emin Gök, Ivanov, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Umut Demir, Seganov, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan)
Setler: 25-22, 22-25, 25-11, 22-25, 15-13
Süre: 141 dakika (28, 32, 24, 36, 21)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bingöl Solhanspor, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup etti
Kaynak: AA
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