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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.02.2022 18:38
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Halid CeritBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Halil İbrahim Kurt, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Onur Çukur)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte,...

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Halil İbrahim Kurt, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Onur Çukur)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Emin Gök, Ivanov, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Umut Demir, Seganov, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan)

Setler: 25-22, 22-25, 25-11, 22-25, 15-13

Süre: 141 dakika (28, 32, 24, 36, 21)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bingöl Solhanspor, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Halil İbrahim Kurt, Efeler Ligi, Sigorta, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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