Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

26.03.2022 17:55
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Erol Akbulut, Ebru KayaBursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan, Melo, Atakan Topal, Rıfat...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan, Melo, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Semih Çelik, Ahmet Büyükgöz, Hacı Şahin, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı)

Setler: 25-19, 25-21, 25-18

Süre: 90 dakika (32, 28, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

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Ahmet Karataş, Efeler Ligi, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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