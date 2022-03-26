Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er)
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan, Melo, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Semih Çelik, Ahmet Büyükgöz, Hacı Şahin, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı)
Setler: 25-19, 25-21, 25-18
Süre: 90 dakika (32, 28, 30)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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