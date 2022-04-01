Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydın)
Spor Toto: Buchegger, Burak Güngör, Matic, Shoji, Sharifi, Yüksel Bıdak ( Serkan Kılıç, Muhammet Akay, Kemal Kayhan, Deha Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç)
Setler: 25-20, 27-29, 25-21, 25-21
Süre: 121 dakika (27, 36, 29, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Spor Toto'yu 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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