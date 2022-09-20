Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Atik'ten CEV Şampiyonlar Ligi kura yorumu Açıklaması - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Atik'ten CEV Şampiyonlar Ligi kura yorumu Açıklaması

20.09.2022 18:44
Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Atik'ten CEV Şampiyonlar Ligi kura yorumu Açıklaması

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Taner Atik, "Şampiyonlar Ligi'nde zayıf takım olduğunu düşünmüyorum.

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Taner Atik, "Şampiyonlar Ligi'nde zayıf takım olduğunu düşünmüyorum. Zor ve zevkli maçlar bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Atik, CEV Şampiyon Ligi kuralarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yer aldığımız B Grubu'nda birbirinden önemli takımlar var. Alman ekibi Berlin Recyling Volleys bu şampiyonada çok tecrübeli bir takım. Polonya temsilcisi Zawiercie ise kendi liginde geçtiğimiz sezon beklentilerin üzerinde performans sergileyen ve çıkışını sürdüren bir ekip. Son rakibimiz daha sonra belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde zayıf takım olduğunu düşünmüyorum. Zor ve zevkli maçlar bizi bekliyor."

Halkbank, Almanya ekibi Berlin Recyling Volleys, Polonya temsilcisi Aluron CMC Warta Zawiercie ve Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik ile Romanya temsilcisi C.S. Arcada Galati eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda mücadele edecek.

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Voleybol: Erkekler Balkan Kupası Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
Kaynak: AA

voleybol, Halkbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Atik'ten CEV Şampiyonlar Ligi kura yorumu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Atik'ten CEV Şampiyonlar Ligi kura yorumu Açıklaması - Son Dakika
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