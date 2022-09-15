Halkbank, Hollandalı voleybolcu Nimir Abdel-Aziz'i transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Halkbank, Hollandalı voleybolcu Nimir Abdel-Aziz'i transfer etti

15.09.2022 09:40
Halkbank, Hollandalı voleybolcu Nimir Abdel-Aziz'i transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz'i kadrosuna kattı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel- Aziz'i kadrosuna kattı.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Abdel-Aziz, Ankara'ya gelerek sözleşme imzaladı.

Son olarak Polonya ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Şampiyonası finallerinde ülkesi Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız sporcu, transferine ilişkin, " Türkiye'de büyük bir geçmişe sahip büyük Halkbank ekibine katıldığım için çok mutluyum. Çok uzun zaman önce Türkiye'deydim ve harika zaman geçirdim. Bu yüzden geri dönmek, takım arkadaşlarımla kaynaşmak ve bu yıl istediğimiz sonuçlar için sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanıyor Bolu Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanıyor 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'de başladı 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'de başladı
Kaynak: AA

Halkbank, voleybol, Aziz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank, Hollandalı voleybolcu Nimir Abdel-Aziz'i transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:30 Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:30 Hadise'de boşanma dedikodularını doğruladı: Boşanma davası açtım, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluklar
09:12 Hayranlarının "Bizi pavyona götür" sloganlarına İrem Derici'den yanıt: Size pavyon açarım ben
09:14 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi
08:59 PÖH, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne terör operasyonu düzenledi! Çok sayıda PKK'lı çalışan gözaltında
08:47 Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistleri arasına girdi
08:16 2. el otomobilde yeni dönem başladı! "6 ay ve 6 bin kilometre" şartına uymayan satıcıların başı dertte
07:04 Kiev'de trafik kazası geçiren Zelenski yaralandı
06:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı
01:22 Halil Falyalı suikastında ismi geçiyordu! Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabasına Yeşilköy'de silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 09:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Halkbank, Hollandalı voleybolcu Nimir Abdel-Aziz'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement