Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Yiğit Hamza Aslan A takıma çıkarıldı - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Yiğit Hamza Aslan A takıma çıkarıldı

05.09.2022 21:08
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Yiğit Hamza Aslan A takıma çıkarıldı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta Yiğit Hamza Aslan, A takım kadrosuna alındı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta Yiğit Hamza Aslan, A takım kadrosuna alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halkbank, altyapısından yetişen Yiğit Hamza Aslan'ı A takım kadrosuna dahil ederek smaçör mevkisini güçlendirdi.

Alt yaş gruplarındaki tüm milli takımlarda forma giyen genç smaçör, şu ifadeleri kullandı:

"Daha ne isteyebilirim ki! Türkiye'nin en büyük camiasının A takımına katıldım ve rüyalarım gerçek oldu. Türkiye ve dünyanın yıldız oyuncularıyla çalışacak, antrenman yapacağım. Beni yetiştiren, A takım kadrosuna kabul eden antrenörlerime, burada destek olan abilerime çok teşekkür ediyorum. Halkbank camiasına yakışan bir sporcu olmak için elimden geleni yapacağım."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Yiğit Hamza Aslan A takıma çıkarıldı - Son Dakika

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