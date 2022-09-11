Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ve hakemler Zeki Bocutcu ile Koray Yılmazgil'in yönettiği karşılaşmayı Halkbank, 25-19, 25-19, 23-25 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Halkbank ilk hazırlık maçını kazandı - Son Dakika

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