Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Ligin 11'inci haftasında Kayseri Develi Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Furkan Salduz ve Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi görev yaptı.
Malatya Büyükşehir Belediye Spor müsabakanın ilk setini 25-22 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci seti 25-18 alan Develi Belediyespor, seti 1-1 getirdi.
Üçüncü sette üstün oynayan Malatya, seti 25-16 alarak 2-1 öne geçti.
Dörtüncü sette üstün oynayan Kayseri takımı, seti 25-17 alarak seti 2-2 getirdi.
Beşinci son sete karşılıklı sayılarla geçen takımlardan seti 15-13 alan Develi Belediyespor müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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