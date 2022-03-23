Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

23.03.2022 00:54
Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: Narbonne ArenaHakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ilaria Vagni (İtalya)Narbonne Volley: Bassereau, Ramos, Rodrigues, Zanotti, Zerba, Uriarte (Durand, Duee, Jouffroy)Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan...

Salon: Narbonne Arena

Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ilaria Vagni (İtalya)

Narbonne Volley: Bassereau, Ramos, Rodrigues, Zanotti, Zerba, Uriarte (Durand, Duee, Jouffroy)

Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Vucicevic)

Setler: 25-22, 22-25, 25-23, 25-19

Altın set: 21-19

Süre: 168 dakika (30, 32, 38, 29, 39)

CEV Challenge Kupası finalinde, ilk maçta 3-0 yendiği Narbonne Volley karşısında rövanşta 3-1, altın sette de 21-19 yenilen Halkbank, organizasyonu ikinci tamamladı.

Oyuna iyi başlayamayan Halkbank, ilk seti 25-22 kaybetti. Rakibine file önünde rakibine kolay sayı imkanı tanımayan başkent temsilcisi, ikinci seti 25-22 önde tamamladı.

Halkbank, oldukça çekişmeli geçen diğer iki seti de 25-23 ve 25-19 kaybetti ve müsabaka altın sete gitti.

Altın sette de çekişme yaşanırken, seti 21-19 kaybeden Halkbank, organizasyonu ikinci sırada bitirdi.

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Yiğit Gülmezoğlu, Halkbank, Almanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika


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