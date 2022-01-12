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Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Son Dakika

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

12.01.2022 21:13
Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Darko Savic (Sırbistan)Spor Toto: Vefa Yılmaz, Baturalp Burak Güngör, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Osman Çağatay Durmaz (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)Vero Volley: Orguna, Karyagin,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Darko Savic (Sırbistan)

Spor Toto: Vefa Yılmaz, Baturalp Burak Güngör, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Osman Çağatay Durmaz (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)

Vero Volley: Orguna, Karyagin, Beretta, Davyskıba, Dzavoronok, Galassi (Federici, Katic)

Setler: (12-25, 16-25, 18-25)

Süre: 67 dakika (20, 24, 23)

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Spor Toto, İtalya'nın Vero Volley takımına sahasında 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Ocak'ta İtalya'da oynanacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Deniz Yılmaz, Sırbistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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