Üye Girişi
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

23.11.2021 20:27
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Martin Yanakiev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Hümay Topaloğlu, Sude Naz Uzun, Solobska, Hilal Kocakara, Maglio (Cansu Bir, Deniz Emrelli)TK Kaunas VDU: Makauskaite, Savukynaite, Pravdinskaite, Dudkina,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Martin Yanakiev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Hümay Topaloğlu, Sude Naz Uzun, Solobska, Hilal Kocakara, Maglio (Cansu Bir, Deniz Emrelli)

TK Kaunas VDU: Makauskaite, Savukynaite, Pravdinskaite, Dudkina, Bogdanovic, Kasperaviciute (Najmovic, Valionyte, Lokyte, Paukstyte)

Setler: 25-12, 25-19, 22-25, 25-18

Süre: 91 dakika (19, 24, 26, 22)

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımını 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, yarın yine Bursa'da oynanacak.

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bulgaristan, Sırbistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın
Fabrika işçisini öldüresiye dövüp kendi sosyal medya hesabından canlı yayınladılar 13:40 Fabrika işçisini öldüresiye dövüp kendi sosyal medya hesabından canlı yayınladılar İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:18 Tatlı sözlerle kandırmış! Türkücünün milyonluk vurgununu Müge Anlı ortaya çıkardı
20:07 Son dakika! Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı: Sağanak ve kar kapıda
19:57 Galatasaray'da gece boyunca devam eden derbi toplantısından sonra herkesin görüşü aynı: 2. Johnson vakası
19:47 CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz
19:30 Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu
19:17 Başkan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım
19:03 Tedavisi devam eden Kadir İnanır'dan güzel haber var! Hastaneden çıkacağı tarih çok yakın
19:01 Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'ye seslendi: Seçimin yolunu aç
18:49 Son dakika! İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
18:35 Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü
Tatlı sözlerle kandırmış! Türkücünün milyonluk vurgununu Müge Anlı ortaya çıkardı Tatlı sözlerle kandırmış! Türkücünün milyonluk vurgununu Müge Anlı ortaya çıkardı         
20:19
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!         
11:33
Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar         
11:21
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!         
10:24
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 20:32:09. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement