Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Volodymyr Paievsky (Ukrayna), David Cormie (İskoçya)
Eczacıbaşı Dynavit: McKenzie, Merve Atlıer, Saliha Şahin, Hande Baladın, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci)
Zeleznicar: Perovic, Savicevic, Uzelac, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic (Ivanovic, Markovic)
Setler: 25-16, 25-21, 25-13
Süre: 71 dakika (26, 24, 21)
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Zeleznicar'ı 3-0 yendi.
İlk mücadeleden de 3-0'lık galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlı ekip, son 16 turuna yükseldi.
Kaynak: AA
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