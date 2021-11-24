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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

24.11.2021 20:03
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Salon: EczacıbaşıHakemler: Volodymyr Paievsky (Ukrayna), David Cormie (İskoçya)Eczacıbaşı Dynavit: McKenzie, Merve Atlıer, Saliha Şahin, Hande Baladın, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci)Zeleznicar: Perovic, Savicevic, Uzelac,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Volodymyr Paievsky (Ukrayna), David Cormie (İskoçya)

Eczacıbaşı Dynavit: McKenzie, Merve Atlıer, Saliha Şahin, Hande Baladın, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci)

Zeleznicar: Perovic, Savicevic, Uzelac, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic (Ivanovic, Markovic)

Setler: 25-16, 25-21, 25-13

Süre: 71 dakika (26, 24, 21)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Zeleznicar'ı 3-0 yendi.

İlk mücadeleden de 3-0'lık galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlı ekip, son 16 turuna yükseldi.

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Hande Baladın, voleybol, İskoçya, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika Spor


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