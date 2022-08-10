İnönü personeli finale adını yazdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İnönü personeli finale adını yazdırdı

10.08.2022 09:42
İnönü personeli finale adını yazdırdı

Voleybol Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan anısına düzenlenen voleybol turnuvası çerçevesinde yapılan maçta İnönü Üniversitesi personeli ile Maliye Vergi Dairesi personeli karşı karşıya geldi.

Voleybol Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan anısına düzenlenen voleybol turnuvası çerçevesinde yapılan maçta İnönü Üniversitesi personeli ile Maliye Vergi Dairesi personeli karşı karşıya geldi. İnönü personeli finale adını yazdırdı.

Merkez Spor Salonunda oynanan bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında İnönü Üniversitesi personeli rakibi Maliye Vergi Dairesi personelini 2-0 yenmeyi başardı. Maçta, İnönü Üniversitesi personeli ilk seti 25/17, ikinci seti de ise 25/14 alarak üstünlük sağladı.

İnönü Üniversitesi personel voleybol takımı, bir sonraki final maçını 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda oynayacak. - MALATYA

YORUMLAR
500
Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: İHA

voleybol, Malatya, Maliye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnönü personeli finale adını yazdırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:29 Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu
09:23 Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı
09:17 Trabzonspor'un genç yeteneği Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
09:12 Berdan Mardini Demet Akalın'dan intikam aldı! İbo Show'da, "Seni kale almıyorum" demişti
08:53 Eşini tüfekle öldüren katil kocadan "yok artık" dedirtecek paylaşım: Namusumu temizledim, gururlu hissediyor
08:41 AKOM'dan İstanbul'da yaşayanlara sağanak yağmur uyarısı geldi! Bugün, yarın ve cuma günü devam edecek
08:41 Avustralya'da kıyıya vuran mavi ejderha büyük ilgi çekti
08:28 Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm
08:26 Eylülde 17. sezonuyla ekranlara dönecek Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı
07:49 Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki rögarlar sağanak yağış nedeniyle patladı! Skandal görüntüler oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 09:42:35. #1.12#
SON DAKİKA: İnönü personeli finale adını yazdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş