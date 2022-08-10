Merkez Spor Salonunda oynanan bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında İnönü Üniversitesi personeli rakibi Maliye Vergi Dairesi personelini 2-0 yenmeyi başardı. Maçta, İnönü Üniversitesi personeli ilk seti 25/17, ikinci seti de ise 25/14 alarak üstünlük sağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › İnönü personeli finale adını yazdırdı - Son Dakika

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