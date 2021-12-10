Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Mert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran)
Setler: 16-25, 25-23, 25-22, 22-25, 13-15
Süre: 136 dakika (24, 28, 33, 29, 22)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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