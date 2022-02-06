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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

06.02.2022 18:55
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir GirenteKuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Stevenson, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis...

Salon: Aksaray

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Stevenson, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Çeşme Akar, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 25-20, 25-21, 28-26

Süre: 95 dakika (29, 28, 38)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Büyükşehir Belediyespor, Yasemin Yıldırım, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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