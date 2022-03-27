Nilüfer Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor: 3-0

27.03.2022 18:33
Nilüfer Belediyespor: 3-0

SALON: AksarayHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu,...

SALON: Aksaray

HAKEMLER:   Tuncay Kandemir, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu, Maglio (Cansu Bir, Fulden Ural, Dumcheva, Sudenaz Uzun)SETLER: 25-12, 25-19, 25-17SÜRE: 74 dakika (22, 27, 25)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25 'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

- Aksaray
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor: 3-0
YORUMLAR
500
Sarıyer Belediyespor: 3-0 Sarıyer Belediyespor: 3-0 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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