Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

01.04.2022 17:12
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakülteHakemler: Ramazan Çevik, Mehmet TopalSarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Sezen Keskekoğlu, Lila Şengün, Cernceviz, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Adlin Kaymaz, Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Ecem Aknam)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül...

Salon: Bahçeköy Orman Fakülte

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Sezen Keskekoğlu, Lila Şengün, Cernceviz, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Adlin Kaymaz, Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Ecem Aknam)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson, (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Nur Öztürk, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı)

Setler: 23-25, 21-25, 25-21, 21-25

Süre: 118 dakika (29, 31, 28, 30)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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