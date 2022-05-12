Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi

12.05.2022 20:53
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Nurper Özbar, Mehmet TopalVakıfBank: Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak)Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol,...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

VakıfBank: Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)

Setler: 25-23, 25-20, 25-20

Süre: 82 dakika (25, 31, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, Bartsch-Hackley ve Guimaraes'in sayılarıyla maçın hemen başında 6-2 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Sarı-siyahlıların farkı 7 sayıya kadar çıkardığı (15-8) mücadelede konuk ekip, Vargas ve Fedorovtseva ile skoru 24-23'e getirse de Haak'ın son sözü söylediği ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.

Ev sahibi takımın 4-0'lık seriyle başladığı ikinci sette sarı-lacivertliler 7. sayıda beraberliği sağladı. Çekişmeye sahne olan bu bölümde Haak ve Guimaraes'in üst üste hatalarıyla Fenerbahçe Opet ilk kez maçta öne geçti: 14-15. 20'nci sayıda yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank, ikinci seti de 25-20 alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı: 2-0.

Seyircisinin coşkulu desteğiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan VakıfBank, 7 sayılık (13-6) fark yakaladığı ve baştan sona domine ettiği üçüncü seti de 25-20 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Kübra Akman, Ayça Aykaç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi - Son Dakika


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