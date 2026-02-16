Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte Yeliz Başa'nın transfer olduğu 13. ülke - Son Dakika
Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte Yeliz Başa'nın transfer olduğu 13. ülke

16.02.2026 19:52
Daha önce 12 farklı ülkede forma giyen voleybolcu Yeliz Başa, Çin'in Liaoning ekibine transfer oldu. Yeliz Başa, Türkiye ile birlikte 13'üncü farklı ülke liginde mücadele edecek. İmza sonrası konuşan Başa, ''Asya da forma giymek istediğim bir tek Çin kalmıştı ve hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum'' dedi.

Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Liaoning'in kadrosuna dahil oldu.

YELİZ BAŞA 13. FARKLI ÜLKEDE MÜCADELE EDECEK

Kariyerinin Türkiye ile birlikte 13'üncü, Asya'nın ise 7'nci farklı ülkesinde mücadele edecek 38 yaşındaki Başa, ilk kez bir Çin kulübünün formasını giyecek.

'BİR TEK ÇİN KALMIŞTI VE HAYALİMDİ'

Yeliz Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın ve Asya'nın birçok ülkesinde voleybol oynadım, çok sayıda şampiyonluk kazandım. Asya'da forma giymek istediğim bir tek Çin kalmıştı ve hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

'EN İYİSİNİ SAHADA YAPACAĞIM'

Kendisine olan güvenlerinden dolayı Liaoning Kulübüne ve teknik heyetine teşekkür eden Başa, "Çin, kariyerimdeki 13. ülke olacak. Çin Süper Ligi'nde forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Eksik parçayı tamamlamak, yani hayalimi gerçekleştirmek için Liaoning takımındayım. İyi hazırlandım. Kendimi iyi hissediyorum. Bana güvenen kulübüm için elimden gelenin en iyisini sahada yapacağım." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Türkiye'de Beşiktaş, Halkbank ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor için mücadele eden Yeliz Başa, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da formasını giydi. Kariyerinin önemli bölümünü yurt dışında geçiren tecrübeli oyuncu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler'in ardından son olarak Çin'de ter dökecek. Daha önce Çekya, Arnavutluk, Porto Riko, İtalya ve ABD liglerinde de mücadele veren Başa'nın yurt dışında forma giydiği ülkeler ise şöyle:

  • 2012-2013 Japonya
  • 2013-2014 Güney Kore
  • 2014-2015/ 2015-2016
  • 2016-2017 Çekya
  • 2017-2018 Endonezya
  • 2018-2019 Endonezya
  • 2018-2019/ 2020-2021 Tayland
  • 2018-2019 Vietnam
  • 2019-2020 Arnavutluk
  • 2019-2020 Porto Riko
  • 2021-2022 Endonezya
  • 2021-2022 İtalya
  • 2022-2023 Filipinler
  • 2022-2023 Tayland
  • 2023-2024 Porto Riko
  • 2024-2025 Vietnam
  • 2024-2025 ABD
  • 2026 Çin

Voleybol, Spor, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.