Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar (Muhammed Aray, Bahadır Kuyucu, Mert Güneş, Hakan Koçal, Ediz Fırıncıoğlu)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Velazquez ( Burak Mert, Taha Erden, Burak Topçu, Kadir Bircan, Eray Yetkin)
Setler: 18-25, 25-14, 25-21, 25-22
Süre: 108 dakika (24, 24, 31, 29)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Gençlikspor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi - Son Dakika
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