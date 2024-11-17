Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş
İstanbul Gençlikspor: Hasan Sıkar, Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Afshin Far (Muhammet Aray, Berkan Bozan, Ediz Fırıncıoğlu, Halil Kurt)
Altekma: Burculjeviz, Bahov, Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş ( Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak)
Setler: 23-25, 15-25, 26-24, 25-22, 9-15
Süre: 141 dakika (32, 26, 32, 33, 18)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Altekma, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Altekma ligde 4. galibiyetini elde ederken, İstanbul Gençlikspor ise 5. kez kaybetti.
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