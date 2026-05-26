Voleybol, Türkiye'nin En Başarılı Spor Branşı

Spor Bilimleri Topluluğu (SBT) tarafından yapılan araştırmada, voleybol Türkiye'nin en başarılı branşı seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre SBT, milli takım ve kulüpler düzeyindeki uluslararası başarılar başta olmak üzere birçok kriteri dikkate alarak çalışma gerçekleştirdi.

Değerlendirme sonucunda Türk voleybolunun son yıllarda ulaştığı seviyeyle Türkiye Voleybol Federasyonunun sürdürülebilir başarı modeli, organizasyon yapısı ve uluslararası alandaki yükselişine dikkat çekildi.

TVF Voleybol Lisesi modelinin de Türkiye genelinde yapılan yetenek taramaları ve genç sporculara sunulan sistematik gelişim imkanlarıyla branşın ilerlemesine katkı sağladığı belirtildi.