Voleybol turnuvasının şampiyonu Çevre, Şehircilik Müdürlüğü - Son Dakika
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Voleybol turnuvasının şampiyonu Çevre, Şehircilik Müdürlüğü

29.06.2022 11:29
Voleybol turnuvasının şampiyonu Çevre, Şehircilik Müdürlüğü

Muğla'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü oldu.

Muğla'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü oldu.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Kurumlar arası voleybol turnuvasına 12 takım katıldı. 9 Haziran'da başlayan turnuvaya Muğla valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü, Adliye ve Baro, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kapalı Cezaevi, Sağlık İl Müdürlüğü (iki takım), Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla il Jandarma Komutanlığı takımları turnuvada mücadele etti.

Menteşe Spor salonunda yapılan karşılaşmaların yarı finalinde rakibini 3-1 yenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü finale kaldı. Emniyet Müdürlüğünü Adliye Baro ile final maçına çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü rakibini 3-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hem oyuncusu, hem de antrerönü Ferruh Eyüboğlu, zorlu geçen bir turnuvayı şampiyon olarak tamamladıklarını belirterek, turnuvaya katılan tüm takımlara ve şampiyon olan takımını tebrik etti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, voleybol, gençlik, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol turnuvasının şampiyonu Çevre, Şehircilik Müdürlüğü - Son Dakika

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