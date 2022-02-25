Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu

25.02.2022 11:01
Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu

Bilecik'te düzenlenen Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonasında kupa Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımının oldu.

Bilecik'te düzenlenen Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonasında kupa Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımının oldu.

4 takımın mücadele ettiği il şampiyonasının finali Söğüt Spor Salonu'nda oynandı. Final müsabakasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımı, kendi kulübünün B takımı ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda A takımı il şampiyonu B takımı da şampiyonanın 2'incisi oldu. - BİLECİK

Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu

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'Bizim Kızlar' Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ni 5'inci sırada tamamladılar 'Bizim Kızlar' Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ni 5'inci sırada tamamladılar

Bozüyük Belediyesi, voleybol, Bilecik, Söğüt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu - Son Dakika


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