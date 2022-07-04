Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika
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Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı

04.07.2022 13:59

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank SK'da forma giyen oyuncu Zehra Güneş, sevgilisiyle verdiği pozla gündem oldu. Güneş'in bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank SK'nin parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş'in yeni sevgiliyle fotoğrafı gündem oldu. Geçtiğimiz ay katıldığı bir ödül törenindeki tarzıyla hayranlarının beğenisini toplayan Zehra Güneş'ten sevgilisiyle aşk pozu geldi. Zehra Güneş, Eren Dişli ile teknede verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Başarılı sporcu paylaşımına ise "İyi ki! Hep ol yanımda" notunu düştü.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş bu sefer de yeni sevgilisiyle gündem oldu! Fotoğrafa beğeni yağdı

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.

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Büyükşehir yaz kurslarına vatandaştan yoğun ilgi Büyükşehir yaz kurslarına vatandaştan yoğun ilgi Zehra Güneş'in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Zehra Güneş'in Sevgilisi Ortaya Çıktı!
Kaynak: Snob Magazin

Vakıflar Bankası, Zehra Güneş, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika
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