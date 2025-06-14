Salon: Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazaktistan)
Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Berk Dilmenler, Mert Matic (Berkay Bayraktar, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Ahmet Tümer)
Polonya: Jakubiszak, Nasevich, Gierzot, Poreba, Firlej, Szymura (Czunkiewicz, Granieczny, Kozub, Sasak, Hawryluk, Zaleszczyk)
Setler: 26-28, 23-25, 21-25
Süre: 79 Dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 yenildi.
İlk hafta maçlarında henüz galibiyet alamayan ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçını yarın TSİ 10.00'da Çin'e karşı oynayacak.
Son Dakika › Spor › Voleybolda Türkiye Polonya'ya Yenildi - Son Dakika
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