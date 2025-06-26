Voleybolda Türkiye, Slovenya\'ya 3-0 Yenildi

SALON: Arena Burgas

HAKEMLER: Wael Kandil (Mısır) Andrea Puecher (İtalya)

TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Berk, Berkay (L) ( Gökçen, Mert, Efe Bayram, Mirza)

SLOVENYA: Koval, Tupchii, Yanchuk, Semeniuk, Shchytkov, Kovalov, Boiko (L)

SETLER: 11-25, 22-25, 21-25

SÜRE: 1 saat 15 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay da izledi.

Filenin Efeleri, ikinci haftadaki üçüncü maçında 28 Haziran Cumartesi günü saat 19: 00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.