Volkan Demirel, Aziz Yıldırım\'ın teklifini canlı yayında açıkladı

Volkan Demirel, Jose Mourinho göreve getirildiğinde Fenerbahçe'den teknik ekibe girmesi yönünde teklif alıp almadığını açıkladı. Demirel, Aziz Yıldırım ile ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"YÖNETİME GİRMEM SÖYLENDİ"

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı RAMS Başakşehir maçının ardından Asist Analiz YouTube kanalında, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından Demirel'in isminin sıkça teknik kadro için anıldığı hatırlatıldı. Bu söylentilere ilk kez net bir cevap veren Demirel, ("Mourinho ilk geldiği zaman çok fazla adınız geçmişti. 'Volkan Demirel teknik kadroya girsene, Mourinho ile çalışsana' diye. Böyle bir teklif gelmiş miydi?") "Direkt bir teklif gelmedi ama bu çok söylendi bana.

Aynı zamanda yönetime de girmem söylendi Aziz Yıldırım tarafından. Benim için ne bir hocanın yardımcısı olmak ne de yönetimsel anlamda bir duruma geçmek söz konusu değil.

Ben yolumu çizdim, benim yolum teknik direktörlük. Bu yolda ne kadar ilerleyeceğim, ne kadar başarılı olacağım onu da zaman gösterecek. Tabii ki hedefim var ama ne zamansa doğru zaman, o zaman" dedi.