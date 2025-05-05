Volkan Demirel\'den çağrı: İstifa etmesi lazım

Teknik Direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin ligdeki genel konumunu değerlendirdi. Asist Analiz'e konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

''MOURINHO İSTİFA ETMELİ''

Gündemdeki teknik direktörler Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'de olamayacağını söyleyen genç hoca, "Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelilerin yönetmesi lazım. Sergen Yalçın ya da Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye olmaz. Fenerbahçeli değiller. Ben kendim hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım." dedi.

''BUNUN BAHANESİ YOK''

Mourinho'yu eleştiren Volkan Demirel, ''İster hak et, ister hak etme! 1-0 mağlup olmuşsun ve Beşiktaş senden 20 puan geride, iki maç oynamışsın ikisinde de mağlup olmuşsun. Bunun bahanesi yok. Mourinho, sorunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyor. Oyuncular Mourinho ile çok kopuk.'' şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Demirel, ''Sen oyunculara bir şey verebiliyor musun ki karşılığında bir şey istiyorsun. Ben antrenmanlarda hücumsal olarak ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Mesela set antrenmanı yaptırıyor mu merak ediyorum.'' şeklinde sözler sarf etti.