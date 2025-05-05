Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım

Volkan Demirel\'den çağrı: İstifa etmesi lazım

Fenerbahçe'nin yönetimine ilişkin açıklamalar yapan bir yetkili, Fenerbahçe'nin Fenerbahçeliler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti. Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye uygun olmadığını ifade eden yetkili, Mourinho'nun istifa etmesinin de gündemde olduğunu söyledi.

05.05.2025 20:38
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Teknik Direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin ligdeki genel konumunu değerlendirdi. Asist Analiz'e konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

''MOURINHO İSTİFA ETMELİ''

Gündemdeki teknik direktörler Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'de olamayacağını söyleyen genç hoca, "Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelilerin yönetmesi lazım. Sergen Yalçın ya da Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye olmaz. Fenerbahçeli değiller. Ben kendim hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım." dedi.

''BUNUN BAHANESİ YOK''

Mourinho'yu eleştiren Volkan Demirel, ''İster hak et, ister hak etme! 1-0 mağlup olmuşsun ve Beşiktaş senden 20 puan geride, iki maç oynamışsın ikisinde de mağlup olmuşsun. Bunun bahanesi yok. Mourinho, sorunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyor. Oyuncular Mourinho ile çok kopuk.'' şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Demirel, ''Sen oyunculara bir şey verebiliyor musun ki karşılığında bir şey istiyorsun. Ben antrenmanlarda hücumsal olarak ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Mesela set antrenmanı yaptırıyor mu merak ediyorum.'' şeklinde sözler sarf etti.

Volkan Demirel, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Akay kayhan:
    yaw bu yönetim geldiği gün yapı deyip durdu, morinyoda burdan yürüdü ilk günden yapı yapı deyip hiçbirşey yapmadı, boğazda 5 yıldızlı otelinde viskisini yudumluyor.. 25 0 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer:
    iyide sen Bodrum'da neler yaptın adamlar düşüyor 17 1 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    Mustafa Denizli Fenerbahçe'limiydi. Bir sürü yabancı teknik direktör geldi onlar fenerlimiydi. Anlayın işte ben fenerliyim ben geliyim diyor. 9 4 Yanıtla
  • Halis demir:
    vollkan boş teneke 4 5 Yanıtla
  • Mesut Çakar:
    çok doğru söylemiş volkan ama dinleyen kim…yönetim deli tay gibi burnunun dikine gidiyor yeter ya…nebu FB tarafrarının sizden çektiği 6 1 Yanıtla
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