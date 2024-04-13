Volkan Demirel, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı\'nı ziyaret etti

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından olan Volkan Demirel'in sarı-lacivertli ekibe final mücadelesi için başarı dilediği belirtildi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Demirel, "Burası artık bizim şehrimiz. Hatayspor olarak Mersin'de konaklıyoruz. Ben de bu otelde kalıyorum, onlar da bu otelde konaklıyorlar. Burada oldukları için çok mutluyuz. Dün de maçlarına gittik, kazandılar. Tebrik ediyoruz. İnşallah yarın kupayı kazanarak müzelerine götürürler. Kaptanı tebrik ediyorum. Dün çok güzel bir oyun sergiledi. Hep takip ettiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir sporcu. İnşallah Allah gönlüne göre verir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Alagöz Holding'in kaptanı Alperi Onar ise "Takım olarak karşılaşınca çok heyecanlandık. Bizim için de güzel oldu. İzleyip takip etmesi, burada olması, bize destek vermesi çok büyük güç. Umarım yarın finali kazanıp hep beraber kutlarız." değerlendirmesinde bulundu.