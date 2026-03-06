Volkan Demirel Gençlerbirliği\'nde

SÜPER Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için daha önce de takımı çalıştıran Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Levent Şahin ile yollarını ayıran Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğuna yeniden Volkan Demirel oturdu. Kulüpten yapılan açıklamada; takımın yapısını ve mevcut oyuncu grubunu yakından tanıyan Demirel ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Demirel'in camia ile olan güçlü bağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."

Bu sezon Başkent ekibinin başında 5 lig ve 1 kupa maçına çıkan genç teknik adam, bu süreçte dengeli bir grafik çizmişti. Demirel yönetimindeki Natura Dünyası Gençlerbirliği; ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplarken, kupada ise aldığı galibiyetle adını gruplara yazdırmayı başarmıştı.