Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı - Son Dakika
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı

23.06.2022 10:38

Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, eşinin yıllar önce çekilen ve çok kez paylaşılan gözlüklü fotoğrafındaki gözlüğü takarak verdiği poz gündem oldu. Zeynep Demirel'in "Bakın ne buldum" şeklindeki paylaşımına Volkan Demirel'in, "Sayemde modayı takip ediyorsun(geriden) biraz da sen tak" cevabına beğeni yağdı.

Herkes tarafından sevilen ve takip edilen Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti bir kez daha gündeme geldi. Aile yaşantısıyla örnek olan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

FOTOĞRAFA BEĞENİ YAĞDI

Zeynep Demirel büyük bir gözlükle çekildiği fotoğrafla eşi Volkan'a gönderme yaptı. Volkan'ın yıllar önce çekilen ve çok kez paylaşılan gözlüklü fotoğrafını da gönderiye ekleyen Zeynep Demirel'e, eski Fenerbahçeli yıldızdan cevap gecikmedi. Zeynep Demirel'in "Bakın ne buldum" şeklindeki paylaşımına Volkan Demirel, "Sayemde modayı takip ediyorsun(geriden) biraz da sen tak" diyerek cevap verdi. Bu yorum ve paylaşılan gönderi beğeni yağmuruna tutuldu.

Fotoğrafa yorum yağdı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den herkesi güldüren paylaşım
Fotoğrafa yorum yağdı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den herkesi güldüren paylaşım
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Volkan Demirel, Zeynep Demirel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in 'güneş gözlüklü' paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan 'Sayemde modayı takip ediyorsun' cevabı - Son Dakika


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10:38 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı
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SON DAKİKA: Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı - Son Dakika
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