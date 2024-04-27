Volkan Demirel: Ligde kalmak için mücadele edeceğiz - Son Dakika
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Volkan Demirel: Ligde kalmak için mücadele edeceğiz

Volkan Demirel: Ligde kalmak için mücadele edeceğiz

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Mersin'de RAMS Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kalan 4 haftada ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Demirel, takımın düşme hattında kalmaya devam ettiğini belirtirken, oyuncuların genç ve tecrübesiz olduğunu vurguladı. Hakeme yaptığı itirazlara ilişkin konuşan Demirel, takımın düşmesi durumunda sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etti ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

27.04.2024 22:35
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, kalan 4 haftada ligde kalmak için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, düşme hattında kalmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Hanemizde sıfır puanla bir sonraki haftaya geçiyoruz. Antalyaspor'un herhangi bir pozisyonu olmadan yine 2 şutla maç bitti. Bu hafta da aynı şekilde. Şunu demek istiyorum. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi yapıyor. Biz genç bir takımız. Son dakika 2-1. Orada bile pas yapmaları aslında bu lige ne kadar yabancı olduklarını ya da ne kadar genç olduklarını gösteriyor. Tecrübeli olmadıklarını da gösteriyor. Bu takımı kuran benim, sorumluluk bana ait. Elimizden geldiği kadar, sezon başından beri mücadele ettiğimiz birçok konu var. Bu 4 maçta da saha içinde yine elimizden gelen mücadeleyi vermek istiyoruz, vereceğiz de. Kimsenin şüphesi olmasın. Herkes için en hayırlısı olur. Biz elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz."

Hakeme yaptığı itirazlara ilişkin soru üzerine Volkan Demirel, penaltı itirazı sırasında takımın durduğunu ve bunun da tecrübesizliği gösterdiğini belirterek, bu sırada uzun top sonucu bir gol yediklerini aktardı.

"Bu takım düşecekse bütün sorumluluk bende"

Futbolun detaylarda gizli olduğuna değinen Volkan Demirel, şöyle devam etti:

"Tabi ki bunu kimseye anlatamıyorsunuz. Futbol, ülkemizde at gözlüğüyle izlendiği ve her şey sonuç odaklı olduğu için diğer detayları görmekten, düşünmekten, konuşmaktan çekiniyoruz. Yine söylüyorum. Ben bunların arkasına sığınmıyorum. Eğer bu takım düşecekse bütün sorumluluk bende. El kaldırıyorum ama bu takım düşmeyecekse, ligde kalacaksa da pasta ortada isteyen istediğini yiyebilir. Ne olduğunu, ne bittiğini biz, oyuncular, çalışanlar, personel biliyor."

Mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz. Ama 4 hafta boyunca şimdi ben buradayken bu takımı bırakmak... Tabii ki 'Git derlerse yine giderim.' başım üstünde yerleri var. Hiç öyle bir derdim de yok. Nasıl bu sene bütün mücadeleleri biz verdiysek bu ekiple, çalışanlarla, futbolcularla bundan sonra 4 maç vereceğiz. Ondan sonra oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Oluyorsa da yine dimdik duracağım. Olmuyorsa da yine buraya dimdik çıkacağım. Çünkü bu çocuklar her şarta rağmen mücadele ediyorlar. O yüzden saygıyı da hak ediyorlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Volkan Demirel: Ligde kalmak için mücadele edeceğiz - Son Dakika

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