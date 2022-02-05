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Volkan Demirel: "Sıralamada yukarılara tırmanmak istiyoruz" - Son Dakika

Volkan Demirel: "Sıralamada yukarılara tırmanmak istiyoruz"

05.02.2022 18:49
Volkan Demirel: "Sıralamada yukarılara tırmanmak istiyoruz"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, lig sıralamasında üstlere yükselmek istediklerini ifade etti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, lig sıralamasında üstlere yükselmek istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşı karşıya geldiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk yarı üstün oynadıklarını belirten Demirel, "Konumları gereği kazanmaları gereken bir maçtı. Bizim de ihtiyacımız olan bir maçtı. İlk yarının tamamını üstün oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyona giren bizdik ama sonuçlandıramadık. İkinci yarı Malatyaspor'un eline geçti. Kenardan pozisyon bulmaya çalıştılar. Biz de bulduğumuz golle öne geçtik. Neticede 1-0 kazandık. İlk yarı düşündüğümüz planı gerçekleştirdik. İkinci yarı onlara geçti. Biz de golü bulduktan sonra skoru korumaya gittik. Yukarılara tırmanmak istiyoruz. 3 puan kazanarak ilerleyen haftalarda kendimizi yukarılara taşımayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Pesic Çarşamba günü takıma katılacak"

Demirel, oyuncusu Pesic ile ilgili sorulan soruya, "Şu an Türkiye'de değil yurt dışında tedavi görüyor. Çarşamba dönecek. Yüzde yüz hazır dönecek. İsim olarak Toure, Bistrovic ve Braschi iyi oyuncular. Katkı sağlayacaklar. Karakter olarak da yaptıkları ortada. Takım içi konuşmalarda ön saflarda yer alıyorlar. İyi transferler yaptık. 1-2 takviye daha olabilir. Başkanımızla konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu kadroyla yol yürümekten mutluyum"

Karagümrük'te çalışmaktan mutlu olduğunun altını çizen Volkan Demirel, "Gelen, giden herkes karakterli. Bu kadroyla yol yürümekten mutluyum. Camialar önemlidir. Uzun süre Fenerbahçe'de hoca ve oyuncu olarak çalıştım. Buradaki birlikteliği görünce doğru yerde olduğumu karakterli insanlarda oluşan takımda olduğumu söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Volkan Demirel: 'Sıralamada yukarılara tırmanmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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