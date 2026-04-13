Volkan Demirel'in Galatasaray maçı öncesi geleceği belli oldu - Son Dakika
Volkan Demirel'in Galatasaray maçı öncesi geleceği belli oldu

Volkan Demirel\'in Galatasaray maçı öncesi geleceği belli oldu
13.04.2026 17:48
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak yolların ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Volkan Demirel'in geleceği hakkında konuştu. Başkan Çakmak, genç teknik adama güvenini dile getirerek ''Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz'' dedi.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Volkan Demirel’in geleceği ve kulübün borç yapılandırmasına dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

''VOLKAN DEMİREL SEZON SONUNA KADAR BİZİMLE''

Volkan Demirel ile yolların ayrılacağı iddialarını reddeden Arda Çakmak, "Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz. Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak." dedi.

Volkan Demirel'in Galatasaray maçı öncesi geleceği belli oldu

"HAYAL SATMADIM"

Kulübün mali disiplini hakkında şeffaf bilgiler veren Başkan Çakmak, ''Ben hiçbir zaman hayal satmadım. Gençlerbirliği'nin bu sezonki hedefi ligde kalmaktır. Gençlerbirliği bu sezon ligde kalacak; sonrasında ise hedefimizi daha uygun bir kadroyla üst sıralar olarak belirleyeceğiz. Beni evde pijamalarımla televizyon izlerken, takım kayyuma kalmasın diye başkan yaptınız. Şimdi borçlar azalınca herkes başkanlık hayali kurmaya başladı. Buradan söylüyorum: 2.5 yıl kongre yapmayı düşünmüyoruz. Göreve geldiğimizde kulübün 900 milyon TL ödemesi vardı. Şu anda güncel borcumuz 250 milyon TL’ye düştü. Bu borçlar içerisinde yöneticilerin sağladığı kasa kolaylıkları yok. Eski yöneticilerin bu paraları geri isteyeceklerini düşünmüyorum, zaten istememeleri de lazım.'' sözlerini sarf etti. 

Gençlerbirliği, Volkan Demirel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'in Galatasaray maçı öncesi geleceği belli oldu - Son Dakika

Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım
İsrail’in idam yasasına hukukçulardan “Ayrımcılık ve Eşitlik İhlali” tepkisi İsrail’in idam yasasına hukukçulardan “Ayrımcılık ve Eşitlik İhlali” tepkisi

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
SON DAKİKA: Volkan Demirel'in Galatasaray maçı öncesi geleceği belli oldu - Son Dakika
