W60 Edge İstanbul'da şampiyon Diana Shnaider - Son Dakika
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W60 Edge İstanbul'da şampiyon Diana Shnaider

01.05.2022 20:36
W60 Edge İstanbul'da şampiyon Diana Shnaider

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge İstanbul'da şampiyon Rus tenisçi Diana Shnaider oldu.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge İstanbul'da şampiyon Rus tenisçi Diana Shnaider oldu.

Federasyonda yapılan açıklamaya göre, tekler finalinde 18 yaşındaki Diana Shnaider ve 16 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova karşı karşıya geldi. Shnaider, 1 saat 43 dakika süren mücadelede Bartunkova'yı iki sette de 7-5 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Shanider ve Bartunkova'ya kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Okumuş verdi.

Şampiyon raket, ödül töreninde yaptığı konuşmada 1 hafta boyunca Türkiye'de olmaktan çok keyif aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada benimle birlikte olan koçuma, Türkiye Tenis Federasyonuna ve organizasyon yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bartunkova'yı tebrik ediyorum çok başarılı bir mücadele ortaya koydu. Top toplayıcılara, hakemlere, aileme ve seyircilere teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor W60 Edge İstanbul'da şampiyon Diana Shnaider - Son Dakika


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