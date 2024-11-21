Spor

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın yer aldığı video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ICARDI PAYLAŞIMLAR YAPTI

Arjantinli futbolcu, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü.

Bu paylaşım, sosyal medyada gündem olurken, Icardi'nin paylaşımlarındaki makyajsız halleriyle dikkat çeken Wanda Nara, İzzet Altınmeşe'ye benzetildi. Bu benzerlik kısa sürede trendlere taşındı.