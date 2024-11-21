Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, sosyal medyada makyajsız ve filtresiz haliyle gündem oldu. Icardi, Nara'nın fotoğrafını paylaştıktan sonra, Nara'nın İzzet Altınmeşe'ye benzediği yorumları yapıldı. Bu benzerlik, kısa sürede trendlere taşındı.

21.11.2024 09:25
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın yer aldığı video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ICARDI PAYLAŞIMLAR YAPTI

Arjantinli futbolcu, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü.

Bu paylaşım, sosyal medyada gündem olurken, Icardi'nin paylaşımlarındaki makyajsız halleriyle dikkat çeken Wanda Nara, İzzet Altınmeşe'ye benzetildi. Bu benzerlik kısa sürede trendlere taşındı.

Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
Wanda Nara İzzet Altınmeşe\'ye benzetildi

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Son Dakika Spor Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erdal Balci:
    millet boyaya asik oluyor 20 0 Yanıtla
  • ismail:
    böyle Urfalı olamaz 10 0 Yanıtla
  • Gamak gs:
    ne naraymis yaaa tipe bak ...icardide kör sanirim bunu ne pesine dusuo..resillik...la 60yasindaki annem bile bina 1000basar 7 0 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Vallaha tiskindimmm bizim kero bunda ne buluyor anlamadım 40 milyon Galatasaray lı sana gümüş vermiş daha ne istiyorsun kral aklını başına alll 6 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    şeytanın vücut bulmuş hali 6 0 Yanıtla
  • Murat:
    GAVATOOORRRRRRR 3 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Hz. Aişe anamıza benziyor maşallah güzeller güzeli 0 1 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    icardi bok atsan bok durmaz yuzunde bunun için mi oluyosun 0 0 Yanıtla
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