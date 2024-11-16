Wanda'nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim - Son Dakika
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Spor

Wanda'nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim

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Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Arjantinli rapçi L-Gante, Fenerbahçe formasıyla katıldığı bir canlı yayında, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesindeki Paulo Dybala'yı Fenerbahçe'ye getirmek için ikna etmeye çalışacağını söyledi. L-Gante'nin bu açıklaması hem Arjantin'de hem de Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.

16.11.2024 14:04
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile olan birlikteliği ile gündemden düşmeyen Arjantinli rapçi L-Gante, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

"İKNA EDECEĞİM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımında görmek istediği Paulo Dybala'nın da yakın arkadaşı olduğunu belirten L-Gante, "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi.

L-Gante, Arjantinli yıldız Paulo Dybala "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Dybala'yı Jose Mourinho çok istiyor.

Wanda\'nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe\'ye gitmesi için ikna edeceğim

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Son Dakika Spor Wanda'nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • OE ferat:
    iyi topçu bu ayarlasın, OEferad ann nensni salın caaağa oturtmaya hazır, paraatoplanır :)))))))) 57 1 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Oto hırsızını kim sallar anca wanda sallar 30 1 Yanıtla
  • OE ferat:
    mangır birikmesi için OEferad ann nense sıvazlıttırıyoo paraakomidine bırak geç :)))))))) 27 1 Yanıtla
  • OE ferat:
    mangır toplamak lazım :D OEferad ann nensi ni veryoor paraakomidine bırak geç :)))))))) 25 1 Yanıtla
  • OE ferat:
    mangır topluyoz o zaman. OEferad ann nsiii fenaylıyor, mangırıkomidine bırakan bassın geçin :)))) 22 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bosimhen zaten fenerbahçeye imza atacak 5saray iyice dağılıyor desenize 2 4 Yanıtla
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