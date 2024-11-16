Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile olan birlikteliği ile gündemden düşmeyen Arjantinli rapçi L-Gante, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımında görmek istediği Paulo Dybala'nın da yakın arkadaşı olduğunu belirten L-Gante, "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi.
L-Gante, Arjantinli yıldız Paulo Dybala "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Dybala'yı Jose Mourinho çok istiyor.
Son Dakika › Spor › Wanda'nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim - Son Dakika
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