Wanda\'nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe\'ye gitmesi için ikna edeceğim

Spor

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile olan birlikteliği ile gündemden düşmeyen Arjantinli rapçi L-Gante, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

"İKNA EDECEĞİM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımında görmek istediği Paulo Dybala'nın da yakın arkadaşı olduğunu belirten L-Gante, "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi.

L-Gante, Arjantinli yıldız Paulo Dybala "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Dybala'yı Jose Mourinho çok istiyor.