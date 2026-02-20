Werder Bremen, ABD yaz kampını iptal etti - Son Dakika
Werder Bremen, ABD yaz kampını iptal etti

Werder Bremen, ABD yaz kampını iptal etti
20.02.2026 22:57
Alman Bundesliga ekibi Werder Bremen ABD'de gerçekleştirmeyi planladığı yaz turundan son anda vazgeçti. Kulüp, Minnesota'da yaşanan silahlı olaylar ve ülkeye giriş prosedürlerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle organizasyonu iptal etti. Yönetim, hem güvenlik risklerinin hem de vize süreçlerindeki muhtemel sıkılaşmanın karar üzerinde belirleyici olduğunu açıkladı.

Alman futbol kulübü Werder Bremen, ABD'de düzenlemeyi planladığı yaz kampını iptal etti. Bundesliga temsilcisi, kararın arkasında hem güvenlik kaygılarının hem de ülkeye giriş prosedürlerine ilişkin belirsizliklerin bulunduğunu duyurdu. Kulüp yönetimi, özellikle Minnesota'da yaşanan silahlı olayların ardından programı yeniden değerlendirme kararı aldı.

GÜVENLİK GEREKÇESİ ÖN PLANDA

Werder Bremen Genel Müdürü Klaus Filbry, Alman basınına yaptığı açıklamada, Minnesota'da iki kişinin eyalet yetkilileri tarafından vurularak hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Filbry, "Ayaklanmaların yaşandığı ve insanlara ateş açılan bir şehirde futbol oynamak, kulübümüzün değerleriyle bağdaşmıyor" ifadeleriyle güvenlik endişesini açıkça dile getirdi. Yönetim, oyuncuların ve teknik heyetin güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

GÖÇMENLERE YÖNELİK UYGULAMALAR ENDİŞE YARATTI

Kararın bir diğer boyutunu ise ABD'ye giriş prosedürlerine ilişkin tartışmalar oluşturdu. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu'nun, ülkeye giriş yapanlardan sosyal medya hesaplarını beyan etmelerini ve içeriklerinin incelenmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı belirtildi.

Henüz yürürlüğe girmeyen düzenlemenin, son beş yıla ait paylaşımları kapsayabileceği ifade ediliyor. Kulüp yönetimi, bu belirsizlik nedeniyle tüm futbolcuların sorunsuz şekilde ülkeye giriş yapıp yapamayacağından emin olmadıklarını bildirdi.

LİGDE KÖTÜ DURUMDA

Werder Bremen'in ligdeki mevcut konumu da karar sürecinde etkili oldu. Takım, Bundesliga'da alt sıralarda yer alıyor ve küme düşme hattına yakın bir pozisyonda bulunuyor.

Filbry, bu tablo altında uzun vadeli ve maliyetli bir organizasyonun risk taşıdığını belirterek, kulübün önceliğinin sportif istikrar olduğunu kaydetti.

Werder Bremen'in ABD turunu iptal etmesi, hem güvenlik hem de uluslararası seyahat prosedürleri açısından spor organizasyonlarının karşı karşıya kaldığı yeni riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

SON DAKİKA: Werder Bremen, ABD yaz kampını iptal etti
