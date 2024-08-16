Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi - Son Dakika
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Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi

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Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyan Wilfried Zaha, Premier Lig ekipleriyle yaptığı transfer görüşmelerinden bir türlü sonuç alamadı. Cimbom'dan maaş, bonus ve imaj haklarıyla birlikte yıllık net 8.8 milyon euro kazanan yıldız futbolcu, kendisini isteyen Crystal Palace ve Leicester City'den de aynı parayı istedi. Bu miktarın İngiltere'de vergiler dahil 17 milyon euroya denk gelmesi transferi neredeyse imkansız hale getirdi.

16.08.2024 15:41
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya karar verdi ancak görüştüğü İngiltere Premier Lig ekipleriyle henüz anlaşma sağlayamadı.

KAZANCI PROBLEM YARATIYOR

İngiltere'de kariyerine devam etme kararı alan Fildişi Sahilli futbolcunun Galatasaray'daki net kazancı ayrılmasının önündeki en büyük engel. Zaha; maaş, bonus ve imaj haklarıyla birlikte sarı-kırmızılılardan yıllık 8.8 milyon euro alıyor. 31 yaşındaki yıldızın aynı net kazancı İngiltere'de elde edebilmesi için kulüplerin oyuncuya vergi dahil yaklaşık 17 milyon euro (631 milyon TL) ödeme yapması gerekiyor.

GÖRÜŞTÜĞÜ TAKIMLAR

Zaha'nın eski kulübü Crystal Palece, oyuncu ile görüşse de bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını iletti. Zaha'nın menajerinin temas kurduğu bir diğer ekip ise Leicester City. Premier Lig'e yükselen Ada takımı, Fildişi Sahilli isme bu parayı ancak Galatasaray'ın da devreye girerek ücreti tamamlaması halinde verebileceğini ve transferin böyle gerçekleşebileceğini söyledi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Wilfried Zaha, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Hatayspor maçının kadrosuna alınmamıştı. Zaha, 2. haftada Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda da yer almadı.

GALATASARAY KARİYERİ

2023 yazından bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayı 43 maçta giydi. Fildişi Sahilli yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Wilfried Zaha\'nın Galatasaray\'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi

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Son Dakika Spor Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emin Erol: Galatasaray fenerbahçe ye transfer kazığı diyordu esas kazığı Galatasaray yedi hemde ne kazık 28 5 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Bu kadar eder mi bu? 12 3 Yanıtla
  • Fatih Gültekin: Transfer çalımı deyip, içine aldığından zıplayan 5s sonunda muradına erdi. ?? bir yanda içmedi para ister, bir yanda Zaha zü.er 8taş 5 ler young boys son sıradan köser gelde şamar oğlana acıma ?????????? daha çok yıldız takarsınız boynunuza kümeye düşünce 1 1 Yanıtla
  • Çelikk: Para için herşeyi yaparlar 1 0 Yanıtla

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