Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağı, 8 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Mayıs'ta sekiz ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağına üçüncü kez İzmir ev sahipliği yapacak. Altı kıtada aynı anda başlayacak koşunun İzmir'de on bine yakın koşucuyu ağırlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek koşudan sağlanan gelirin tamamı omurilik felcinin kalıcı tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacak.

"İzmir'e koşamayanlar için koşmaya gelin"

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya, herkesi bu önemli organizasyona katılmaya davet ederek, "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak 20 yılı aşkın süredir omurilik felçlilerine umut olacak projeleri desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de her yıl binlerce kişi, dünyada ise milyonlarca kişi omurga travması sebebiyle omurilik felçlisi olarak tekerlekli sandalyede hayatlarına devam etmek zorunda kalıyor. Omurilik felçlileri için umudumuz kök hücre tedavisi. Tedavi ile ilgili kesin sonuçlar olmasa da bu alanda yapılan çalışmalar bizler için umut olmaya devam ediyor. Bu yüzden Wings for Life Vakfı tarafından omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak, omurilik felcine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run sadece bir iyilik koşusu değil. Milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen bu hastalık için yapılan çalışmaların desteklenmesi tüm omurilik felçlileri için büyük bir önem arz ediyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak 6 kıta ve 12 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Wings for Life World Run için bu yıl da İzmir'de herkesi koşamayanlar için koşmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Finiş çizgisi yok, yakalama aracı var

İzmir'de yapılan en büyük koşu olan Wings for Life World Run'ın startı saat 14.00'te İzmir Kültürpark'ta verilecek. Bitiş çizgisinin olmadığı yarışta koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 kilometre hızla yola çıkacak yakalama aracına yakalanmamaya çalışacak. Hızı her yarım saatte artan ve maksimum 35 kilometre hıza ulaşan yakalama aracının son geçtiği bir kadın bir erkek katılımcı o parkurun birincileri olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayacak yarışın dünya birincileri ise tüm parkurlarda yakalama aracının önünde en uzun süre yarışı sürdüren bir kadın, bir erkek yarışmacı olacak. - İSTANBUL