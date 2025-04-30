Wout Poels'tan Turkuaz Mayo

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) dördüncü etabını ilk sırada bitiren ve genel klasmanda liderliğe yükselerek turkuaz mayoyu giyen XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, etabı doğru taktikle kazandığını söyledi.

Marmaris-Akyaka (Kıran) etabı sonunda basın toplantısında konuşan Poels, Türkiye'de daha önce tatil yaptığı yerlerde bugün etap galibiyeti kazandığını belirterek "Çok keyifli bir organizasyon. Burada etap kazanmak çok güzel. Genel klasman için çok önemli avantaj yakaladık ama daha turun diğer yarısı var. Bu benim buradaki ilk deneyimimdi ve çok zor bir finişle tamamlandı. İzleyenler için güzel yarış olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Takım arkadaşı Harold Lopez ile yarış taktiğini istedikleri gibi kurduklarını da ifade eden Wout Poels, "Benim planım yolunda gitmeseydi Lopez'i devreye sokacaktık. Onun çok iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Takım olarak dünkü etap zaferinden sonra bu galibiyet çok hoş oldu. Hava şartlarından dolayı biraz şanssızlıklar yaşandı ama keyifli yarış oldu." değerlendirmesinde bulundu.