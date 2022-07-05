Wout Weghorst: "Burada olmak çok güzel" - Son Dakika
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Wout Weghorst: "Burada olmak çok güzel"

05.07.2022 00:25

- Wout Weghorst: "Burada olmak çok güzel" Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul'a geldi.

- Wout Weghorst: "Burada olmak çok güzel"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul'a geldi. Golcü futbolcu Atatürk Havalimanı'nda ilk sözlerini söyledi ve "Burada olmak çok güzel" dedi.

Beşiktaş'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu golcü oyuncu Wout Weghorst, İstanbul'a geldi. Osnabrück'ten kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen golcü futbolcuyu 100'ün üzerinde Beşiktaş taraftarı karşıladı. Terminal çıkışında taraftarların karşılaması sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen Weghorst, burada yaptığı kısa açıklamada "Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak" ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Weghorst, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından statta tanıtım filmi çekilecek olan golcü futbolcu, takımın Avusturya kampına ise daha sonra katılacak.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wout Weghorst: 'Burada olmak çok güzel' - Son Dakika

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