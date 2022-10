Wout Weghorst: "Trabzonspor karşısında en iyi halimizi göstereceğiz"

Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, hafta sonu Trabzonspor karşısında 3 puan almak istediklerini ve onlara karşı en iyi hallerini göstereceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gerçekleştirilen antrenman sonrasında Hollandalı forvet Wout Weghorst basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında çok önemli bir mücadele olacağını söyleyen Weghorst, "Geçen yılın şampiyonunu karşılayacağız, güçlü bir takım. Fenerbahçe maçının son dakikalarında çok iyi performans gösterdik. Son dakikalardaki durumu lig performansında göstereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor karşısında en iyi halimizi göstereceğiz"

Takım hakkında yapılan eleştirilerle alakalı konuşan Hollandalı futbolcu, "Eleştiriler zaten futbolun bir parçası, her zaman olacaktır. Hoca eleştirilir, biz eleştiriliriz, bunlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yapmamız gereken en önemli şey takım olarak birlik beraberlik içerisinde plana sadık kalmak. Biz her gün kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Bu sene iyi maçlar çıkarttık, iyi performanslar gösterdik. Bazı maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Burada en önemli mantık bir sistemimiz var ve Trabzonspor maçında en iyi halimizi göstereceğiz. Biz daha iyi bir Beşiktaş sistemi olan, oyun anlayışını en üst seviyeye hocasıyla taşıyan bir oyuncu grubuyuz. Trabzonspor karşısında en iyi halimizi göstereceğiz. Geçen hafta aldığımız galibiyet serisini devam ettireceğiz. Taraftarların tutkusu ve futbola olan bağlılığı, özellikle evimizdeki desteği beni mutlu ediyor. Burada oynamak için başlı başına yeterli bir sebep. Ligler arasında farklılıklar var. Maç temposu, takım kaliteleri, hakem kaliteleri farklı. Bununla ilgili olumsuz bir şey söyleyemem. Hepsinin kendine ait farklılıkları var liglerin. Kolay değil adapte olmak. Burada her zaman en iyisini vermek için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.

"İstanbulspor beraberliği beni ve takım arkadaşlarımı üzdü"

Puan kaybettiği her maçtan sonra çok üzüldüğünü söyleyen Weghorst, "Bu sezon İstanbulspor beraberliği beni ve takım arkadaşlarımı çok üzdü. Soyunma odasında bunu takım arkadaşlarımla bir daha olmasın diye konuşmalar yaptık. İyi antrenman yapıyoruz. Bazen kalitemizi sahaya yansıtamıyoruz. Bunu da geliştirmek zorundayız. İyi idmanlar yapıyoruz. Maçları 90 dakika boyunca kontrol edip aynı performansı göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Sahip olduğumuz gücü sahaya yansıtmalıyız. Takımın parçası olarak kişiliğimle takım için ne gerekiyorsa veriyorum. Biz her maçta bundan sonra elimizden ene geliyorsa vermek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Hücum oyuncusu olarak daha çok gol atmak istiyorum"

Her maçın hikayesinin farklı olduğunu söyleyen Wout Weghırst, "Her maçta farklı oyun sistemi oluyor. Seviyesi yüksek maçlarda uzun top oynuyorsunuz, fazla ceza sahası içine giremiyorsunuz, örneğin Fenerbahçe maçında. Son dakikalarda çok top taşıdık. Ligin başında daha çok fırsat buluyorduk, daha çok gole yakındık. Son haftalarda ligin başındaki gibi olmuyor. Bununda sebebi her maçın farklı hikayesi olması. Bizim bir sistemimiz var ve devam ediyoruz. Benim en büyük gücüm ceza sahası içinde topla buluşup gol atmak. Bende bir hücum oyuncusu olarak daha çok gol atmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hocamızla iletişimimiz çok iyi"

Fenerbahçe derbisinde sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ile saha içerisinde konuşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Weghorst, "Maçtan sonra görüntüyü izledim. Hayal kırıklığı yaşıyordum o anda, iki kez gole çok yaklaştım. Hocamız sürekli maçın her anında bir şekilde fırsat bulacağımı söylüyordu, o da bundan bahsetti. Çok özel bir durum değildi. İletişimimiz ve ilişkimiz hocamızla çok iyi, çok net. Benden ne istediğini biliyorum. Benimde verebileceklerimi istiyor benden. Benzer düşünüyoruz. Hocamızın benden istediklerini hepsini yerine getirip daha da iyisini yapmak istiyorum" dedi.

"Taraftarla olan özel ilişkim daha iyi olmam konusunda motive ediyor"

Beşiktaş taraftarıyla çok özel bir bağı olduğunu ifade eden Hollandalı forvet, "Taraftarla aramızda bunun olduğu için minnettarım. Türkiye sorulduğunda aklıma çılgın, sürekli destek veren taraftarlar geliyor. Onların desteği sayesinde performansımı arttırmak istiyorum. Onlara galibiyetler getirmek istiyorum. Hem ben hem taraftarımız mutlu olsun diye elimden geleni yapıyorum. Taraftarla olan özel ilişkim daha iyi olmam konusunda motive ediyor" ifadelerini kullandı.

"Rakiplerin bana önlem alması iyi bir şey"

Rakip takımın tehlikeli oyuncusuna ekstra önlem alınabildiğini söyleyen Weghorst, "Başlarda daha serbesttim. Son haftalarda rakipler önlem almaya başladı. Bende buna çözüm bulmak zorundayım. Onun üzerine takım olarak çalışıyoruz. Belki bana yoğunlaştığı zaman rakip takım oyuncular, benim arkadaşlarım boşta olacak ve onlar fırsatlara girecek. Rakip takımların bana önlem alması iyi bir şey. Bunu da çözeceğiz daha da iyi olacak. Olabildiğince yüksek rakama ulaşmak istiyorum gollerde. Atacağım gollerin şampiyonluk getirmesi daha değerli olur. Kariyerimde şimdiye kadar çok gol attığım sezonlar oldu ama hiç bir kupa kazanmadım. Ben buradaki en büyük hedefimi kendime şampiyonluk olarak koyuyorum. En iyisini yapmak için elimden geleni veriyorum. En yükse miktarda gole katkıda bulunmak istiyorum. Şampiyonluktaki golümün önemli olmasını istiyorum. Kişisel olarak hedeflediğim şeyler var ama en önemlisi takımın bir parçası olmak" değerlendirmesini yaptı.

"Takım olarak daha iyi olmalıyız"

Muleka ve Cenk Tosun ile forma rekabetine değinen Weghorst, "İkisi de çok iyi oyuncu. Cenk Tosun'da elinden geleni yaptı sonradan girip, golleri de gelecek. Takımda herkese ihtiyacımız var. Son haftalarda düşüşle alakalı tabi ki sakatlıklar oldu, takımda bazı şeyler değişti. Bunun birebir oyuncularla alakası yok, rakiplerle alakası var. Daha iyi olmalıyız takım olarak. Gol atmak için biz varyasyonlarımızı geliştirmeliyiz ve daha iyi olmalıyız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL