WTA 125 Adana Open'da Çağla Büyükakçay teklerde, Ayla ile Ayşgül çiftlerde tur atladı - Son Dakika
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WTA 125 Adana Open'da Çağla Büyükakçay teklerde, Ayla ile Ayşgül çiftlerde tur atladı

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WTA 125 Adana Open\'da Çağla Büyükakçay teklerde, Ayla ile Ayşgül çiftlerde tur atladı
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WTA 125 Adana Open'da ana tablo tekler ilk tur karşılaşmaları tamamlandı. Çağla Büyükakçay ile birçok yabancı tenisçi teklerde üst tura yükselirken, çiftler son 16 turunda Ayla Aksu ve Ayşgül Mert de tur atladı. Turnuva 4 Ekim'de sona erecek.

Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo tekler ilk tur maçları tamamlandı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler ilk turunda rakiplerine üstünlük sağlayan milli sporcu Çağla Büyükakçay ile Rus Elena Pridankina, İsviçreli Simona Waltert, Macar Dalma Galfi, Fransız Lois Boisson, Avustralyalı Melisa Ercan, Rus Erika Andreeva ve Sırp Teodora Kostovic üst tura çıktı.

Çiftler son 16 turunda rakiplerini yenen milli sporcular Ayla Aksu ve Ayşgül Mert tur atladı.

Organizasyon, 4 Ekim'de sona erecek

Kaynak: AA
Çağla BüyükakçayAdanaSporWtaSon Dakika

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SON DAKİKA: WTA 125 Adana Open'da Çağla Büyükakçay teklerde, Ayla ile Ayşgül çiftlerde tur atladı - Son Dakika
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